Udinese, i convocati di Gotti per il Sassuolo: c’è Fofana (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo. Ecco la lista completa. PORTIERI: Musso, Nicolas, PerisanDIFENSORI: Samir, Troost-Ekong, Ter Avest, Stryger Larsen, Mazzolo, Zeegelaar, De MaioCENTROCAMPISTI: Fofana, De Paul, Walace, Sema, Ballarini, Palumbo, LirussiATTACCANTI: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Oviszach, Compagnon FOTO: Twitter Udinese L'articolo Udinese, i convocati di Gotti per il Sassuolo: c’è Fofana proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

