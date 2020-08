Telese, Di Santo guiderà la lista “Telese Città” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Definito il candidato sindaco, come anticipato da Anteprima24 si tratterà dell’avvocato Nicola Di Santo (leggi qui), il gruppo politico vicino a Pasquale Carofano ha scelto anche il nome della lista che si presenterà alle imminenti elezioni comunali. Il nome scelto è: “Telese Città“. A breve sarà limato e presentato anche il simbolo. Al momento per le prossime elezioni comunali di Telese, sono in campo le liste: “Tutti Telese“, con Caporaso candidato sindaco; “Telese Città” con Di Santo candidato sindaco e “Telese Riparte” con Abbamondi candidato sindaco. L'articolo ... Leggi su anteprima24

Scrive l'ufficio comunicazione della Diocesi di Cerreto Sannita-Sant'Agata de' Goti-Telese Terme: Dopo 5 mesi di stop forzato a causa del lockdown, riprende la sua vita editoriale il mensile diocesano ...

Diocesi di Cerreto – Sant’Agata: ritorna nelle parrocchie il mensile diocesano

Comunicato Stampa – Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali e Informatizzazione Curia Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti – Giovanni Pio Marenna Voci e Volti, dopo 5 mesi rito ...

