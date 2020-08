Tale e Quale Show 2020: ecco il cast (Di sabato 1 agosto 2020) Pago Il cast della decima edizione di Tale e Quale Show è servito. Carlo Conti ha annunciato sul suo profilo Instagram i dieci vip (due in meno alle precedenti edizioni) che, a partire da venerdì 11 settembre 2020, si cimenteranno nelle imitazioni previste dal programma al cospetto della giuria composta da Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Per quanto riguarda il cast femminile, si cimenteranno nelle imitazioni: la cantante e attrice italiana Barbara Cola, nota per il secondo posto al fianco di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 1995, l’imitatrice, comica e volto di Striscia Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la celebre Carmen Russo e la cantante, che viene dai musical, Giulia Sol. Il cast maschile comprende, ... Leggi su davidemaggio

