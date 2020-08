"Scellerati che si tolgono la mascherina", "Parla quello dell'aperitivo". Volano stracci tra Zingaretti e Salvini (Di sabato 1 agosto 2020) Botta e risposta tra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini. Il segretario del Pd ha iniziato il suo sabato mattina con un attacco al leader della Lega. Il dem ha proposto un patto per i giovani, per la "generazione che pagherà più di altri gli effetti del Covid nel campo del lavoro, del debito pubblico che si sta facendo e dell'arretratezza del sistema Paese". A Fanpage Zingaretti non ha risparmiato il suo nemico da frecciatine: "Oggi il tema è non far rialzare la curva. E quindi continuare a dire a tutti, contro gli Scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici ch bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani". ... Leggi su liberoquotidiano

repubblica : Pd, Zingaretti a Salvini: 'Ci sono scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina' [aggiornamento del… - davidallegranti : Zingaretti: 'Ci sono scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina' (Fanpage). Poi ci sono quelli ch… - CatelliRossella : Pd, Zingaretti a Salvini: 'Ci sono scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina' - posthorn21 : Lui di mascherine se ne intende. - manonfesso : RT @51inif: L'attacco di Zingaretti: «Ci sono scellerati che si tolgono la mascherina» ?? certo che al ?@Corriere? siete diventati peggio di… -