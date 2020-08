Salerno, riunione in comune per spazi ex tribunale: piovono critiche (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Piero De Luca continua a utilizzare il comune di Salerno come se fosse casa sua”. A scatenare la protesta di Fratelli d’Italia tramite Antonio Roscia, Responsabile Dipartimento Professioni, è stata la riunione svolta all’interno del comune di Salerno con il sindaco Enzo Napoli ed i rappresentanti degli ordini professionali e delle categorie rappresentative del mondo della giustizia per parlare, discutere e decidere della destinazione della sede del vecchio ma prestigioso tribunale di Salerno. All’incontro era presente Piero De Luca, ma non altri parlamentari del territorio. “Senza vergogna, il comune di Salerno (che dovrebbe ... Leggi su anteprima24

Liguglia : @TodosACM Immagino quelli della Nike discutere in riunione sul come fare la nuova maglia, poi di colpo uno si alza… -