Quando il ciclismo era Strade Bianche

Erano Strade Bianche. Bianche (ma anche gialle da "spy story") come quelle del Diavolo Rosso. Giro di Lombardia, il terzo, nel 1907: 210 chilometri, da Milano a Sesto San Giovanni passando per Como e divagando per Varese, sotto la pioggia di un grigio 3 novembre, 100 corridori al via, 37 all'arrivo,

Erano strade bianche. Bianche (ma anche gialle da “spy story”) come quelle del Diavolo Rosso. Giro di Lombardia, il terzo, nel 1907: 210 chilometri, da Milano a Sesto San Giovanni passando per Como e ...

Ciclismo: il Campionato Italiano Giornalisti arriva a Senigallia

2' di lettura Senigallia 31/07/2020 - Si rinnova anche nel 2020 il consueto appuntamento con il Campionato Italiano Giornalisti, la competizione ciclistica più longeva tra i campionati di arti e mesti ...

