Paolucci (Fdi): “Il neomastelliano De Luca sarà travolto da una parola: coerenza” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federico Paolucci, portavoce di Fratelli d’Italia Sannio. Di seguito il testo: “Tre notizie hanno determinato ulteriore sconcerto negli ultimi tre giorni. Il possibile patto per un assessorato regionale al figlio di Mastella, la presenza in aula del PD al voto sul bilancio, che ha salvato il Sindaco di Benevento da una possibile debacle e la nomina di un dichiarato antimastelliano quale – non nuovo, ma “di nuovo” – assessore della giunta Mastella. Il tutto mentre tanti amministratori locali in città ed in provincia mettono in scena la più antica, la più fallimentare, la più inutile delle pratiche politiche del mezzogiorno. La processione allo stuolo di chi sembra essere il favorito alle prossime elezioni ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Paolucci Fdi L'attacco di Paolucci (FdI): 'Il neomastelliano De Luca sarà travolto da una parola: coerenza' NTR24 Paolucci (FDI): "Il neomastelliano De Luca sarà travolto da una parola: coerenza"

"Tre notizie hanno determinato ulteriore sconcerto negli ultimi tre giorni. Il possibile patto per un assessorato regionale al figlio di Mastella, la presenza in aula del PD al voto sul bilancio, che ...

"Tre notizie hanno determinato ulteriore sconcerto negli ultimi tre giorni. Il possibile patto per un assessorato regionale al figlio di Mastella, la presenza in aula del PD al voto sul bilancio, che ...