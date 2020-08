Napoli-Lazio: Ciro Immobile in gol, aggancia Higuain a quota 36 (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) Ciro Immobile segna il gol numero 36 del suo campionato e fissa l’1-1 in Napoli-Lazio. Al 22° minuto di gioco il capocannoniere della Serie A segna la rete 1-1. Un bellissimo uno due con Marusic permette all’attaccante campano di andare a colpire. I biancocelesti agganciano dunque il pareggio ed Immobile aggancia il record di Higuain a quota 36. Leggi su sportface

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Napoli 1-1* Lazio *(Immobile 22‘) #SSFootball - grisou79 : Ognuno è libero di pensarla come vuole, eh. Però che un supposto tifoso del Napoli esulti per un gol della lazio an… - fanpage : #NapoliLazio Insigne cede la fascia da capitano -