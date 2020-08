Milan-Cagliari, Zenga: “In condizioni particolari ho portato la squadra alla salvezza” (Di sabato 1 agosto 2020) “E’ nel diritto di ogni presidente fare ciò che ritiene più opportuno per il bene della squadra, io non ho nulla da rimproverarmi, perché comunque in condizioni particolari sono riuscito a portare la squadra alla salvezza”. Commenta così la chiusura dell’avventura sulla panchina del Cagliari Walter Zenga a Sky Sport al termine della sfida persa 3-0 a San Siro contro il Milan. “Passare due mesi e mezzo con un lockdown e ritrovare il 18 maggio la squadra reduce da 12 gare senza vittorie, non riuscire a fare settimane complete di allenamento, perdere determinati giocatori e non vedere la famiglia per un lungo periodo è un ‘esperienza che mi porterò dentro – ... Leggi su sportface

acmilan : ?? Ibra vs Van Basten? Let the challenge begin! ?? Vota il gol più bello di #MilanCagliari su… - acmilan : The restart has meant rebirth for #ACMilan, read all about this period's Key Stats ?? - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - obalolasamklef : RT @acmilan: The restart has meant rebirth for #ACMilan, read all about this period's Key Stats ?? - knukles_07 : RT @acmilan: The restart has meant rebirth for #ACMilan, read all about this period's Key Stats ?? -