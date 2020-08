Meldola, uno spazio in disuso si trasforma in sede della Polizia Locale (Di sabato 1 agosto 2020) Taglio del nastro venerdì della sede della Polizia Locale a Meldola, nella centralissima piazza Felice Orsini. All'appuntamento sono intervenuti tra gli altri il sindaco Roberto Cavallucci, il primo ... Leggi su forlitoday

I vigili urbani di Meldola hanno una nuova sede, in piazza Felice Orsini (quella precedente, temporanea, era poche centinaia di metri più avanti, in via Cavour): qui lavoreranno inizialmente tre agent ...Allo Ior oltre un milione di euro grazie a 42mila donazioni con il cinque per mille. Irst, 960mila euro con quasi 23mila: entrambi in crescita.