Lione | Garcia | “Obiettivo battere la Juventus per conquistare i quarti di finale”

Al termine della sconfitta patita ai rigori contro il Psg in finale di Coupe de la Ligue, il tecnico del Lione Rudi Garcia ha analizzato così si dovrà vedere in campo per non conentire ai bianconeri il ribaltone nel ritorno degli ottavi di Champions:" Dovremo giocare meglio offensivamente per segnare, ma abbiamo una buona base su cui lavorare. E' stata la nostra prima vera gara, abbiamo sofferto molto fisicamente e il recupero sara' un elemento importante. Dovremo lavorarci su. Il nostro obiettivo, in Champions, sono i quarti di finale".

Il tecnico francese: "Per segnare dovremo giocare meglio in attacco" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Nonostante la sconfitta ai rigori contro il Paris Saint Germain nella finale di Coppa di Lega france ...

