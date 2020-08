L'Arsenal fa festa, la Fa Cup è sua (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA, 01 AGO - L'Arsenal ha battuto 2-1 il Chelsea in finale, aggiudicadosi la Fa Cup. Il successo è arrivato grazie a una doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang, che ha ribaltato il vantaggio firmato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: L'Arsenal fa festa, la Fa Cup è sua - ScMotorieSelmi : L'Arsenal fa festa, la Fa Cup è sua - TUTTOJUVE_COM : L'Arsenal fa festa, la Fa Cup è sua - SPalermo91 : RT @SCUtweet: ?TWITCH ha stretto una collaborazione con Juve, Arsenal, Real e PSG. Attualmente ogni trasmissione di partite in Twitch è ill… - mastrodocet : RT @SCUtweet: ?TWITCH ha stretto una collaborazione con Juve, Arsenal, Real e PSG. Attualmente ogni trasmissione di partite in Twitch è ill… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal festa

Una doppietta di Aubameyang per ribaltare il Chelsea e salvare la stagione dell'Arsenal. I Gunners conquistano la FA Cup per la quattordicesima volta nella propria storia imponendosi per 2-1 nella fin ...(ANSA) - ROMA, 01 AGO - L'Arsenal ha battuto 2-1 il Chelsea in finale, aggiudicadosi la Fa Cup. Il successo è arrivato grazie a una doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang, che ha ribaltato il vantaggi ...