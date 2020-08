L’Allieva 3, Lino Guanciale: “Ultimo ciack”. È davvero la fine della serie di Rai 1 con Alessandra Mastronardi? (Di sabato 1 agosto 2020) Giusto il tempo di sposare lo scorso 18 luglio a sorpresa a Roma Antonella Liuzzi, docente presso l’università Bocconi a Milano, e Lino Guanciale è corso sul set de “L’Allieva 3” per concludere le ultime scene da girare, dopo che il set si è fermato a causa del lockdown. L’attore ha postato sui social la foto dal set. “Ultimo ciak de L’Allieva 3 per me. – ha scritto – Poter riprendere a lavorare, in un momento non facile per nessuno di noi, ha reso la vita sul set ancora più intensa. Grazie ai miei compagni di viaggio, tutti…Attori, macchinisti, elettricisti, truccatori, parrucchieri, operatori, fonici, membri del reparto regia e della produzione: è la squadra al completo che rende possibile ogni volta la nascita di una piccola ... Leggi su ilfattoquotidiano

