Juventus, esordio da titolare per Luca Zanimacchia: ecco chi è (Di sabato 1 agosto 2020) Contro la Roma la Juventus effettuerà un robusto turnover, dando un’opportunità da titolare a Luca Zanimacchia: chi è l’attaccante bianconero Atto finale di campionato per Juventus e Roma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, ormai campioni d’Italia, molto probabilmente effettueranno un ampio turn-over in vista dell’impegno in Champions League contro il Lione. Anche i giallorossi quasi certamente decideranno di mettere in campo le seconde linee, per tenere a riposo i protagonisti della sfida contro il Siviglia di settimana prossima in Europa League. Tra i bianconeri, dopo l’esordio a Cagliari, arriverà la prima opportunità da titolare per Luca ... Leggi su bloglive

infoitsport : Juventus, UFFICIALE esordio della nuova maglia contro la Roma - ilRomanistaweb : ?? Calafiori e Fuzato: contro la Juventus ci sarà il doppio esordio. L'annuncio del tecnico alla vigilia. Il terzino… - josephsayah142 : RT @RomaNelCervello: Sì parla di linea verde per stasera, con Fuzato, Villar e l'esordio di Calafiori. Ma in tutto questo, Riccardi che fin… - RomaNelCervello : Sì parla di linea verde per stasera, con Fuzato, Villar e l'esordio di Calafiori. Ma in tutto questo, Riccardi che… - ilRomanistaweb : #Juventus, ecco gli Under 23 che possono scendere in campo contro la Roma Si scalda la punta Olivieri, che nel 201… -