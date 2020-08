Infortunio Tonelli: problema al ginocchio per il difensore (Di sabato 1 agosto 2020) della Sampdoria, costretto a uscire. Al suo posto Colley Non c’è pace per Lorenzo Tonelli. Il difensore della Sampdoria ha dovuto abbandonare il campo contro il Brescia, al 19′ del primo tempo, a causa di un Infortunio al ginocchio. In attesa di accertamenti clinici che verranno effettuati nelle prossime ore, il sospetto è che si tratti di una distorsione Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Infortunio Tonelli: problema al ginocchio per il difensore - #Infortunio #Tonelli: #problema - calciomercatoit : ????Infortunio al ginocchio per #Tonelli durante #BresciaSamp - calciomercatoit : 19' Infortunio per #Tonelli: al suo posto dentro #Colley #BresciaSamp 0-0 #SerieA LIVE - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #JuveSampdoria 1-0 Inizia il #secondotempo. Out per infortunio #Danilo e #Dybala, dentro… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Tonelli Infortunio Tonelli: le condizioni del difensore della Sampdoria Sampdoria News 24 Serie A, ultima giornata. Probabili formazioni e orari tv

La Serie A si prepara a chiudere i battenti. Sta per iniziare l’ultima giornata di campionato, che vede aperta solamente la lotta per non retrocedere. Possibile quindi che molti allenatori possano dec ...

Vischese e Colleretto ambiziose Dopo lo stop si punta molto in alto

In casa dei blugranata di Vische, a fronte della partenza di Perseghin e dell’infortunio occorso ad Enrico ... rinforzato dopo l’addio di Tonello e di Sartoretto approdato all’Ivrea.

