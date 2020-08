In Spagna sono sicuri, Neymar tornerà a giocare in Liga (Di sabato 1 agosto 2020) Nel 2017 aveva fatto scalpore il trasferimento di Neymar al PSG per 222 milioni di euro. Il giocatore aveva lasciato il Barcellona dopo aver vinto tutto con i blaugrana, ma a Parigi non è ancora riuscito a bissare le vittorie spagnole. L'ex Santos inoltre affronterà l'Atalanta di Gasperini nei quarti di finale e il suo obiettivo è quello di arrivare fino in fondo alle Final-Eight.Neymar IN ORBITA REAL MADRIDcaption id="attachment 999693" align="alignnone" width="300" Neymar (getty images)ymar /captionA fine stagione il giocatore e la società tireranno le somme e ancora non è certo che il brasiliano proseguirà la sua avventura francese. Dalla Spagna infatti danno per certo il ritorno in Liga di Neymar, anche se la squadra potrebbe non essere ... Leggi su itasportpress

robersperanza : I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicon… - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - Franco94381574 : RT @EsteriLega: Il freno sulle aste serviva a imporci il Mes A giugno, le emissioni nette di titoli di Stato italiani sono state pari a 21… - KwisatzHaderac0 : RT @LaVeritaWeb: A giugno, le emissioni nette di titoli di Stato italiani sono state pari a 21 miliardi, con Spagna, Francia e Germania att… - ItaSportPress : In Spagna sono sicuri, Neymar tornerà a giocare in Liga - -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna sono Staycation, gli inglesi abbandonano le spiagge di Spagna e Grecia | HuffPost Italia Life L'HuffPost Aumentano i casi di Covid, Masters 1000 di Madrid a rischio

Roma, 1 ago. (askanews) - Il combined di Madrid (Masters 1000 ATP e Premier Mandatory WTA) rischia di saltare definitivamente. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano El Confidencial, e ripreso dal s ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Ordinanza di Speranza: “No a treni pieni”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 1 agosto. I nuovi casi di Covid-19 sono 379, le vittime sono 9. In Lombardia nelle ultime 24 ore 77 nuovi contagi e 4 de ...

Roma, 1 ago. (askanews) - Il combined di Madrid (Masters 1000 ATP e Premier Mandatory WTA) rischia di saltare definitivamente. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano El Confidencial, e ripreso dal s ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 1 agosto. I nuovi casi di Covid-19 sono 379, le vittime sono 9. In Lombardia nelle ultime 24 ore 77 nuovi contagi e 4 de ...