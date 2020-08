Il territorio barese scoperto tra gite in barca, musei e passeggiate: al via le 'vacanze urbane' per le famiglie in difficoltà (Di sabato 1 agosto 2020) Al via le mini vacanze urbane destinate alle famiglie baresi in condizioni di svantaggio economico e sociale. Si tratta di percorsi socio-educativi e laboratoriali tra cultura e mare attraverso le ... Leggi su baritoday

baritoday : Il territorio barese scoperto tra gite in barca, musei e passeggiate: al via le 'vacanze urbane' per le famiglie in… - fainformazione : Tecnomec Engineering e Confapi per il rilancio del territorio barese Nell'incontro tenutosi il 21 luglio 2020 pres… - fainfoeconomia : Tecnomec Engineering e Confapi per il rilancio del territorio barese Nell'incontro tenutosi il 21 luglio 2020 pres… -

Ultime Notizie dalla rete : territorio barese Il territorio barese scoperto tra gite in barca, musei e passeggiate: al via le 'vacanze urbane' per le famiglie in difficoltà BariToday Il 'Duo Qualunque' e la hit 'Un'estate in focaccia' VIDEO

La canzone del duo fasanese si candida ad essere il tormentone dell'estate pugliese 2020, con il suo allegro videoclip girato nel territorio fasanese Fasano - Arriva sul web un simpatico video dedicat ...

Covid-19, due nuovi casi ed un morto in Puglia nelle ultime ore

La Regione Puglia ha reso noto, nel pomeriggio di ieri, 31 luglio, che ci sono due nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime ore, su un campione di 1.862 tamponi. Uno dei due po ...

La canzone del duo fasanese si candida ad essere il tormentone dell'estate pugliese 2020, con il suo allegro videoclip girato nel territorio fasanese Fasano - Arriva sul web un simpatico video dedicat ...La Regione Puglia ha reso noto, nel pomeriggio di ieri, 31 luglio, che ci sono due nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime ore, su un campione di 1.862 tamponi. Uno dei due po ...