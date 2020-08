GP Gran Bretagna: Hamilton detta legge ma a Silverstone sarà battaglia vera (Di sabato 1 agosto 2020) Superiorità di fronte alla quale c’è poco da fare. Lewis Hamilton si impone ancora una volta e lo fa nel giardino di casa sua: Silverstone. Senza il calore dei suoi amati fans britannici, il campione del mondo riesce comunque a sfoderare una Grande prestazione prendendosi tutto in qualifica. Pole position e giro record del tracciato in 1:24.303 con tre decimi di vantaggio, a parità di macchina, su Valtteri Bottas. Devastante, ancor di più se si pensa che lo scorso anno venne sconfitto nel confronto con il finlandese per soli 6 millesimi salvo poi prendersi una bella rivincita in gara di forza e con una strategia ottimale da parte del suo muretto box. Proprio per questo Bottas rilancia la sfida in vista della gara domenicale, consapevole che dovrà gestire al meglio la partenza per non concedere ... Leggi su sportface

Come da previsioni, Lewis Hamilton e la Mercedes dominano le qualifiche del GP di Gran Bretagna. Primo il britannico, davanti a Valtteri Bottas. Terzo Verstappen davanti ad un ottimo Leclerc Era lecit ...

Lewis Hamilton ha piegato Valtteri Bottas vendicando la sconfitta del 2019 nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Seconda fila per Max Verstappen e per Charles Leclerc, che ha messo a segn ...

