Era Samantha Fantauzzi ad Amici 3, oggi ha 39 anni: “Con Leon è finita perché…” (Di sabato 1 agosto 2020) Bellissima, dolce e talentosa. Chi non ricorda Samantha Fantauzzi, concorrente della terza edizione di “Amici di Maria De Filippi”? La Fantauzzi si fece notare sul piccolo schermo non solo per le sue brillanti doti canore e interpretative ma anche per la sua storia d’amore con Leon Cino, il vincitore di quell’anno. Ma cosa fa oggi e come è diventata l’ex concorrente di Amici? Samantha Fantauzzi: oggi continua la sua carriera Dopo aver partecipato alla terza edizione di Amici, in cui si è distinta per le sue brillanti doti, Samantha Fantauzzi ha preso parte allo spettacolo “Footloose”, ha lavorato ... Leggi su velvetgossip

