Emergenza sbarchi, Di Maio: “Bisogna distruggere i barconi per impedire ai migranti di partire” (Di sabato 1 agosto 2020) Emergenza sbarchi, Di Maio. L’ondata di sbarchi, unita all’Emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus, è per il ministro degli Esteri Di Maio “un tema di sicurezza sanitaria”. Pertanto propone di lavorare “subito ad un accordo con le autorità tunisine affinché sequestrino in loco e mettano fuori uso barchini e gommoni utilizzati per le traversate”. “La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale” e “noi non dobbiamo pensare a come fermare gli sbarchi, ma a come bloccare le partenze”, quindi “bisogna lavorare subito ad un accordo con le autorità tunisine affinché sequestrino in loco e ... Leggi su limemagazine.eu

matteosalvinimi : Record di sbarchi e luglio drammatico, il dato peggiore degli ultimi tre anni (+400%), con troppi immigrati positiv… - ladyonorato : Nel pieno di un’emergenza sbarchi fuori controllo, dovuta unicamente alla politica scellerata del governo #Conte, o… - matteosalvinimi : Domani il Senato voterà per processarmi, di nuovo. Mentre l'Italia è invasa giorno e notte (561 sbarchi in 24 ore!)… - MariaLu91149151 : RT @matteosalvinimi: Domani il Senato voterà per processarmi, di nuovo. Mentre l'Italia è invasa giorno e notte (561 sbarchi in 24 ore!) e… - agoacciaio : @StefanoLaonigro @Pardipall @dellorco85 @paolorm2012 @matteosalvinimi @Mov5Stelle Bibbiano é roba del PD se il… -