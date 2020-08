Crema (Cremona) – Donna si da fuoco passanti filmano invece d’aiutarla (Di sabato 1 agosto 2020) La Donna è poi deceduta. A cercare di salvarla sono intervenute solo due persone. Il sindaco della cittadina lombarda: “Ma cosa siamo diventati? Una Donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco prima delle 13 in un campo vicino a un ristorante a Crema. Un passante è sceso dalla macchina e ha cercato di spegnere le fiamme … Leggi su periodicodaily

beppesevergnini : Caro #Bocelli, lei non è stato frainteso. Ha partecipato al convegno sbagliato dicendo cose sbagliate nel modo e n… - capand69 : RT @GonnelliLuca: Crema, donna si dà fuoco e muore: passanti filmano. Il sindaco: 'Cosa siamo diventati?' - GonnelliLuca : Crema, donna si dà fuoco e muore: passanti filmano. Il sindaco: 'Cosa siamo diventati?' - AAntolinni : RT @TgrRai: Crema, #Cremona: donna si dà fuoco e muore, i passanti la filmano. Il sindaco: 'Che cosa siamo diventati?'. Altre notizie qui:… - TgrRai : Crema, #Cremona: donna si dà fuoco e muore, i passanti la filmano. Il sindaco: 'Che cosa siamo diventati?'. Altre n… -

la sindaca, ‘cosa siamo diventati?’ Milano, 1 ago. (Adnkronos) - A Crema, in provincia di Cremona, intorno alle 13 di oggi una donna si è data fuoco in un campo adiacente a via Milano ed è morta. Alcu ...“Cosa siamo diventati?”. Se lo domanda, in un lungo post su Facebook, Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, dove questa mattina, sabato 1 agosto, una donna è morta dopo essersi data fuoco in un campo vi ...