Coronavirus, tornano a calare i nuovi casi: sono 295 nelle ultime 24 ore, 5 i morti (Di sabato 1 agosto 2020) I contagi dall’inizio della pandemia sono 247.832, i decessi invece 35.146. I guariti sono 255: in totale sono 200229 Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : In 24 ore record di morti per coronavirus negli Stati Uniti: 1592, il numero più alto da due mesi e mezzo. In #Cina… - infoitinterno : Coronavirus, tornano a calare i nuovi casi: sono 295 nelle ultime 24 ore, 5 i morti - LaStampa : I contagi dall’inizio della pandemia sono 247.832, i decessi invece 35.146. I guariti sono 255: in totale sono 2002… - LaStampa : Coronavirus, tornano a calare i nuovi casi: sono 295 nelle ultime 24 ore, 5 i morti - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Tornano a scendere i contagi di coronavirus in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Coronavirus, tornano a calare i nuovi casi: sono 295 nelle ultime 24 ore, 5 i morti La Stampa Tornano a scendere i contagi di coronavirus in Italia

. Secondo i dati giornalieri del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 295 nuovi casi positivi: ieri erano stati 379, ed erano in salita da circa 4 giorni. I nuovi casi si ...

Arce, riapre la guardia medica: sopralluogo del manager Asl

Sopralluogo dei vertici dell’Asl di Frosinone nei nuovi locali della guardia medica di Arce. Il direttore generale, Patrizia Magrini, su invito del sindaco Luigi Germani, ha visitato la struttura di v ...

. Secondo i dati giornalieri del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 295 nuovi casi positivi: ieri erano stati 379, ed erano in salita da circa 4 giorni. I nuovi casi si ...Sopralluogo dei vertici dell’Asl di Frosinone nei nuovi locali della guardia medica di Arce. Il direttore generale, Patrizia Magrini, su invito del sindaco Luigi Germani, ha visitato la struttura di v ...