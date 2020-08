Coronavirus Latina, positivi 5 amici del bagnino: in corso le indagini della Asl (Di sabato 1 agosto 2020) Si registrano nella giornata di oggi 5 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Latina così ripartiti: 3 a Latina, 2 a Sabaudia. I contagi sono tutti connessi al bagnino trovato positivo ieri. Nella fattispecie si tratta di un gruppo di amici che ha frequentato la spiaggia e dei locali. Quest’ultimi sono stati tutti sanificati, il personale è stato sottoposto a quarantena e sono in corso i tamponi. Tuttavia ed a titolo precauzionale, l’Asl chiede agli utenti dello stabilimento “Il Gabbiano” , che abbiano frequentato la spiaggia tra il 26 e il 30 luglio scorso, così come la discoteca “L’Ombelico” , nella serata del 28 luglio, di chiamare il numero verde regionale emergenza Covid 800.118.800. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il contagio di coronavirus si diffonde sempre più tra i più giovani, spesso portatori asintomatici del patogeno che potrebbe però così entrare nella case degli italiani passando dai ritrovi della movi ...

