Coronavirus in Campania: ecco il dato di oggi, 1 agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Covid, ecco la nuova ordinanza di De Luca: restrizioni su ristoranti, viaggi e discoteche 31 July 2020 Coronavirus a Moschiano, i primi 70 tamponi hanno dato esito negativo 1 August 2020 Covid-19 , ... Leggi su avellinotoday

Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - TV7Benevento : Coronavirus. Dieci nuovi casi in Regione Campania... - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 10 positivi su 2.162 tamponi, nessun morto e 8 guariti nelle ultime 24 ore, il bolletti… -