Coronavirus, finisce il distanziamento sui treni. Esperti 'preoccupati' (Di sabato 1 agosto 2020) finisce il distanziamento sui treni: tutti i convogli ad alta velocità di trenitalia e Italo da oggi potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Niente più sedili vuoti, dunque, ... Leggi su leggo

Finisce il distanziamento sui treni: tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia e Italo da oggi potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Niente più sedili vuoti, dunque, nono ...