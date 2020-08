Borgo Pratica di Mare, Fucci portavoce dei borghese? (Di sabato 1 agosto 2020) Non è passata inosservata la dichiarazione del consigliere Fabio Fucci, ex sindaco 5 stelle di Pomezia, ora consigliere in quota Lega, rilasciata durante il consiglio comunale di giovedì 30 luglio 2020. Il consigliere comunale ha infatti lamentato la scadenza della convenzione fra il Comune e la Nova Lavinium – società riconducibile alla famiglia borghese – volta all’accessibilità dell’area archeologica dei XIII altari di Lavinium. Il tempismo della dichiarazione dell’ex sindaco del Movimento 5 Stelle di Pomezia è stato infatti sorprendente! Queste esternazioni non sono avvenute in un giorno qualsiasi, ma nel giorno della scadenza dell’ordinanza comunale che impone proprio alla Nova Lavinium la rimozione di quel cancello che da quattro anni impedisce l’accesso alle strade ... Leggi su ilcorrieredellacitta

