Belén Rodriguez: vacanze con Santiago dopo l’addio a Gianmaria Antinolfi (Di sabato 1 agosto 2020) La presunta storia d’amore con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi si è rivelato alla fine un fuoco di paglia. Belén Rodriguez è ufficialmente single ma il suo cuore al momento batte per una sola e unica persona: il figlio Santiago. La showgirl è in vacanza alle Baleari insieme a lui, lontana dai troppi pettegolezzi di mezza estate che in questo periodo la stanno coinvolgendo. Belén e Santiago in vacanza dopo l’addio ad Antinolfi Belén Rodriguez è ufficialmente single. dopo la tormentata rottura con Stefano De Martino, che ha catalizzato le attenzioni di tutti in questi lunghi mesi estivi, la showgirl dice addio ad un altro uomo. Stiamo parlando di ... Leggi su thesocialpost

