Zona rossa, diffuso audio di Fontana e Gallera a Speranza: decidete voi se chiudere (Di venerdì 31 luglio 2020) Si apre un nuovo capitolo nel caso della mancata Zona rossa ad Alzano Lombardo e a Nembro, nel Bergamasco, su cui è stata anche aperta un’inchiesta. Da un audio esclusivo pubblicato dal Corriere della Sera emerge come, durante un incontro avvenuto il 4 marzo tra il ministro della Salute Roberto Speranza e i vertici della Regione Lombardia, si sia rimandata la decisione di chiudere la Zona nella Valseriana rimettendo la decisione nelle mani del governo. Leggi su tg24.sky

fattoquotidiano : L’audio inedito tra Fontana, Gallera e il ministro Speranza sulla zona rossa nella bergamasca. Ecco cosa si dissero… - Corriere : L’audio inedito sulla zona rossa, quando la Lombardia disse a Speranza: decidete voi se chiudere - Adnkronos : Zaia: 'Caserma Treviso zona rossa, virus non deve uscire' - LuigiMaddalena6 : RT @rimmel83837671: Incontrano il Ministro e la loro priorità sono i soldi !Due incompetenti che non valutano la gravità della situazione.… - mauro4959 : RT @fattoquotidiano: L’audio inedito tra Fontana, Gallera e il ministro Speranza sulla zona rossa nella bergamasca. Ecco cosa si dissero il… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Fontana due giorni dopo Codogno: "19 città focolaio". Audio inedito con elenco dei comuni mai chiusi La sera del 23 febbraio in una riunione con il governatore lombardo Attilio Fontana, il prefetto di ...Azzolina a Fanpage.it: "Non solo banchi, abbiamo investito più di tutti nella scuola" La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha risposto alle domande di Fanpage.it per chiarire tutti i dubbi sull' ...