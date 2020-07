Vaccino Covid, in Australia positivi i primi test sull’uomo: “Genera risposta immunitaria, nessun effetto collaterale significativo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Con la pandemia ben lontana dall’aver esaurito la sua forza, nei laboratori di tutto il mondo si accelera per cercare un Vaccino efficace per il Covid. In Australia, la fase 1 dei test sull’uomo di “Covax 19” si è conclusa con risultati positivi: secondo i ricercatori, ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta immunitaria. Sviluppato dall’Università Flinders di Adelaide, è il primo a superare le sperimentazioni di fase 1 tra i candidati per un possibile Vaccino in via di sviluppo in Australia. Questo mese, il Vaccino è stato somministrato a 40 volontari sani, nessuno dei quali ha riportato effetti collaterali significativi o ... Leggi su ilfattoquotidiano

