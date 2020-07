"Un figlio...". Antonio e Anna superano la crisi dopo Temptation: novità in arrivo (Di venerdì 31 luglio 2020) Mano nella mano insieme. Antonio e Anna non rinunciano alla favola assieme. La terapia Temptation Island funziona. “Stiamo provando ad avere un figlio”, raccontano. Un incontro con Filippo che ha tolto ogni dubbio. “Ho intenzione di dimostrarle tutte le cose che ho capito. Quel percorso l'ho fatto in un modo per mettermi in condizione di capire determinate cose. Voglio dimostrarle che la amo davanti a tutti e smettere di trascurarla”, afferma Antonio. Annamaria, poi, dice di aver acquisito maggiore sicurezza grazie a Temptation. “Stiamo provando ad avere un figlio, speriamo che arrivi”, dice Annamaria. Niente più incidenti di percorso per ... Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Annamaria e Antonio restano insieme: “Stiamo provando ad avere un figlio” - #Annamaria #Antonio #restano #insieme: - Robertadistasi1 : Facciamo un piccolo riassunto: Manila e Lorenzo = Amore puro?? Sofia e Alessandro = una soddisfazione Valeria e Ciav… - joanaexiste1 : Alessandro e chi è Sofia si sono lasciati. Valeria e Ciavy non sono innamorato, lasciati. Antonella e Pietro ho un… - Anastas160401 : RT @kbyefornowval: MA STASERA UN PLOT TWIST DIETRO L’ALTRO. ANNA E ANDREA ASSIEME. ANTONELLA CHE LASCIA PIETRO POI LO RIPIGLIA POI LO MOLLA… - Celislika1 : RT @kbyefornowval: MA STASERA UN PLOT TWIST DIETRO L’ALTRO. ANNA E ANDREA ASSIEME. ANTONELLA CHE LASCIA PIETRO POI LO RIPIGLIA POI LO MOLLA… -