Trapani, clima incandescente: striscione contro Petroni (Di venerdì 31 luglio 2020) Situazione caldissima a Trapani, non solo per la temperatura elevata e la partita decisiva di stasera contro il Crotone che vale più di tre punti. Non si è esaurita infatti solo la riconoscenza dei trapanesi verso il gruppo Petroni, come un supporter infastidito ebbe già a gridare in faccia al malcapitato patron dopo l’ennesima sconfitta interna dell’era Baldini, ma da oggi anche la pazienza. Rimane viva solo la speranza, attaccata disperatamente alla partita di stasera e al giudizio del Collegio di garanzia ( e di imparzialità..) del Coni.LO striscione L’eloquente striscione apparso ieri per le vie di Trapani “Petroni vattene” non rappresenta certo la soluzione ma di sicuro uno stimolo alla ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Trapani, clima incandescente: striscione contro Petroni - -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani clima Trapani, clima incandescente: striscione contro Petroni ItaSportPress Erice, il “banditismo da strada” del marito della sindaca Toscano

Un “inquietante banditismo da strada” quello del marito della sindaca di Erice Daniela Toscano. Minacce feroci nei confronti dell’imprenditore, e della moglie, che ha denunciato la vicenda dei parcheg ...

Adesso l'Italia ha scoperto la "bomba tunisina"

L’Italia scopre che esiste una “bomba tunisina”. E prova a disinnescarla. Ma quella “bomba” che rischia di far deflagrare il Paese nordafricano si chiama malessere sociale, assenza di futuro per migli ...

Un “inquietante banditismo da strada” quello del marito della sindaca di Erice Daniela Toscano. Minacce feroci nei confronti dell’imprenditore, e della moglie, che ha denunciato la vicenda dei parcheg ...L’Italia scopre che esiste una “bomba tunisina”. E prova a disinnescarla. Ma quella “bomba” che rischia di far deflagrare il Paese nordafricano si chiama malessere sociale, assenza di futuro per migli ...