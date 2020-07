Temptation Island: “Pietro Delle Piane l’ha picchiata” Il retroscena choc dietro le quinte. Ecco cosa è accaduto (Di venerdì 31 luglio 2020) Sylvie Lubamba su Pietro Delle Piane: “Mi ha picchiata, sta con Antonella Elia per visibilità” Durissime accuse da parte della Lubamba, che ha raccontato in una intervista di aver avuto una relazione nel 2006 con l’attuale compagno di Antonella Elia, nel corso della quale sarebbe stata vittima di percosse in due occasioni. Sylvie ha inoltre rivolto un appello alla Elia, sostenendo che lui abbia cercato più volte di organizzare finte paparazzate con donne dello spettacolo.Sylvie Lubamba è intervenuta qualche tempo fa come ospite di Domenica Live, per rivolgere un duro attacco a Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia. Mentre quest’ultima era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip, la Lubamba ha dichiarato di avere avuto una relazione con Delle ... Leggi su howtodofor

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - believeinmusic_ : Confermo visto che papà che odia ogni programma di questo genere aspettava Temptation Island come un bambino aspett… - beatritzsche : Io guardo La casa de papel per lo stesso motivo per cui voi guardate Temptation island - Martyriccel92 : RT @Ri_Ghetto: Boom di Temptation Island con oltre 4mln di telespettatori e il 28% di share, sinceramente meritato. D’altronde come disse u… -