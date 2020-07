Stefano De Martino: Mariana Rodriguez dice quasi tutto sul loro presunto flirt (Foto) (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ alla rivista Nuovo che Mariana Rodriguez ha voluto raccontare di Stefano De Martino, del loro presunto flirt (Foto). Leggendo le sue risposte sembra che non abbia voluto dire tutto ma per il momento la bella ex gieffina smentisce tutto, perché lei e Stefano De Martino sono solo amici. Questa estate il gossip si occupa soprattutto del matrimonio finito tra Belen e Stefano, ovvio che chiunque passi accanto ai due protagonisti venga travolto dalle chiacchiere. Anche Mariana Rodriguez, quando ha visto le sue Foto con il ballerino e conduttore sulla rivista Chi e ha letto di un ... Leggi su ultimenotizieflash

