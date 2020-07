Silverstone F.1, guida Stroll su Albon, che sbatte,. Leclerc buon quarto con la Ferrari (Di venerdì 31 luglio 2020) C'è la Racing Point di Lance Stroll in cima alla lista dei tempi della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna. In una Silverstone con temperature molto alte, 36° nell'aria e 48° sull'... Leggi su gazzetta

Dopo una prima giornata riservata esclusivamente alle prove libere, domani il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 entra nel vivo con le FP3 e soprattutto con le qualifiche. Si preannuncia un ...Per farsi tornare il sorriso, nel primo turno libero del GP di Gran Bretagna, in Red Bull hanno montato le gomme soft a Max Verstappen e lui non ha mancato di accontentarli siglando il tempo di 1'27"4 ...