Selfie allo specchio e scollatura monstre? Barbara D'Urso svela le sue forme così: divina | Guarda (Di venerdì 31 luglio 2020) Provocazione pura firmata Barbara D'Urso, che in questi ultimi giorni, giorni di rara e meritatissima vacanza per la conduttrice Mediaset, sta deliziando i suoi seguaci su Instagram con una serie di scatti ad altissimo tasso erotico. E si rivela semplicemente intramontabile. Eccoci, dunque, a commentare una delle sue ultime immagini: "specchio", scrive per poi aggiungere gli hashtag #Selfie e l'immancabile #colcuore. E Carmelita ovviamente si auto-ritrae allo specchio, vestita con una sorta di salopette dalla scollatura abbondante, generosissima, super-seducente. E il risultato è quello che potete vedere nell'immagine qui sotto. Da far invidia alle ragazzine di mezzo mondo.

