Sandra Milo gaffe “piccante” in diretta “Si accoppia con…”: gelo in studio (Di venerdì 31 luglio 2020) La nuova edizione de ‘La vita in diretta Estate’ ha come invita d’onore l’esuberante e scoppiettante Sandra Milo. In ogni suo intervento non mancano mai quei colpi di scena ormai noti al pubblico italiano; i quali destabilizzano e stupiscono a sorpresa i conduttori del programma, Andrea Delogu e Marcello Masi. La nota attrice, ora stimata inviata di Rai 1, sembra aver imbarazzato lo studio con una consueta e attesissima, per molti telespettatori, battuta durante la diretta. In collegamento con la figlia Debora Ergas da Castiglione della Pescaia, la Milo avrebbe fatto una domanda alquanto bizzarra. Ma entriamo nel dettaglio. Dall’oasi del posto al… ‘La vita in diretta Estate’ concede ai suoi telespettatori la ... Leggi su velvetgossip

sencoroi : RT @see_lallero: Sandra Milo maestra di vita. #VeryNormalTRASH #LaVitaInDirettaEstate - vice1897 : @VaneVaiPiano @juanito1897 ma veramente stai discutendo con Sandra Milo e piccoli fans? - ClassicItaliani : ?? Cinema italiano in pillole questa settimana è dedicato a Giulietta degli spiriti (1965) di Federico Fellini con S… - marco_santoro_ : RT @see_lallero: Sandra Milo maestra di vita. #VeryNormalTRASH #LaVitaInDirettaEstate - AngeloDiSilvio3 : RT @CucchiRiccardo: Ragazzi mi sento come Sandra Milo stasera: Cirooooo... che bello essere laziali... che bello sentirsi la maglia addoss… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo Sandra Milo, gaffe hot a Vita in Diretta: «Si accoppia con chiunque» Il Mattino Sandra Milo e la gaffe “ornitologica” in diretta

Imbarazzo nello studio di Vita In Diretta dopo la gaffe di Sandra Milo, che durante un’intervista insieme alla figlia Debora Ergas dice “Si accoppia con chiunque”. Il tutto è avvenuto durante un colle ...

Sandra Milo su Fellini: “Aveva il vizio delle donne, se una passava…”

È stata forse una delle relazioni clandestine più chiacchierate del mondo del cinema italiano, quella tra Sandra Milo e Federico Fellini. I due si conobbero sul set di 8 e mezzo e, benché il regista f ...

Imbarazzo nello studio di Vita In Diretta dopo la gaffe di Sandra Milo, che durante un’intervista insieme alla figlia Debora Ergas dice “Si accoppia con chiunque”. Il tutto è avvenuto durante un colle ...È stata forse una delle relazioni clandestine più chiacchierate del mondo del cinema italiano, quella tra Sandra Milo e Federico Fellini. I due si conobbero sul set di 8 e mezzo e, benché il regista f ...