Reggio Calabria, crolla il tetto dell’auditorium della sede del Consiglio Regionale: “Inspiegabile, verifiche in corso” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Un crollo per ora inspiegabile, un collassamento dell’intero tetto della struttura che si è abbattuto col suo peso immenso di tonnellate schiacciando tutti gli interni, distruggendo le file di poltrone, lo spazio-regia e il palco rialzato. Per miracolo non c’è stata una strage”. Così il presidente del Consiglio Regionale della Calabria Domenico Tallini commenta quanto accaduto questo pomeriggio all’auditorium Nicola Calipari” all’interno di palazzo Campanella a Reggio Calabria, quando ha ceduto il tetto dell’edificio. Al momento dell’incidente all’interno non c’erano persone e nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i vigili ... Leggi su ilfattoquotidiano

