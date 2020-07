«Pronti allo sciopero, non accetteremo di parcellizzare il settore» (Di venerdì 31 luglio 2020) Giovanni Mininni, segretario della Flai Cgil, il rinnovo del contratto dell’industria alimentare sta registrando un duro scontro tra sindacati e Confindustria. Che cosa è successo? In questi nove mesi di trattative molto difficili abbiamo affrontato l’ostracismo di Federalimentare. Il nostro settore, il più numeroso nella manifattura dopo quello metalmeccanico, è stato ritenuto essenziale durante l’emergenza del covid. I lavoratori sono stati straordinari anche quando hanno affrontato la paura del contagio. Mi sembra ora il minimo riconoscere il diritto a un … Continua L'articolo «Pronti allo sciopero, non accetteremo di parcellizzare il settore» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

mattiperlecors1 : Andrea e Giuseppe Nucita pronti allo start del Campionato Italiano WRC - cronoscalate_it : Andrea e Giuseppe Nucita pronti allo start del Campionato Italiano WRC - mattiperlecors1 : Andrea e Giuseppe Nucita pronti allo start del Campionato Italiano WRC - GaspareCaj : @NunziaCentanni @EugenioCardi @ksnt63 @roma_paoletta @ninaeleformiche @Marco_dreams @anarchico74 @Marco_antifa… - rosariogiordan5 : Andrea e Giuseppe Nucita pronti allo start del Campionato Italiano WRC -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti allo Sanità privata. Anche i medici Cimop pronti allo sciopero: “Aris e Aiop scaricano mancato rinnovo su accordi regionali” Quotidiano Sanità IBM SkillsBuild Reignite, la piattaforma di apprendimento digitale per le Pmi italiane

Una forte collaborazione tra le aziende per la pianificazione di specifici programmi di intervento può accrescere i benefici delle imponenti misure pronte a essere introdotte ... fronte rischiano di ...

Whirlpool, l’azienda conferma la chiusura dello stabilimento di Napoli entro il 31/10. Patuanelli: “Piano industriale ha carenze”

Whirlpool non è disponibile ad altre proroghe. Il gruppo degli elettrodomestici, nel corso del tavolo al ministero dello Sviluppo sulla cessione del sito di Napoli e sul futuro dei suoi 340 lavoratori ...

Una forte collaborazione tra le aziende per la pianificazione di specifici programmi di intervento può accrescere i benefici delle imponenti misure pronte a essere introdotte ... fronte rischiano di ...Whirlpool non è disponibile ad altre proroghe. Il gruppo degli elettrodomestici, nel corso del tavolo al ministero dello Sviluppo sulla cessione del sito di Napoli e sul futuro dei suoi 340 lavoratori ...