Portogallo, deraglia un treno a Soure: due morti e sette feriti (Di venerdì 31 luglio 2020) Due persone sono morte e sette sono rimaste gravemente ferite nel deragliamento di un treno passeggeri vicino a Soure, in Portogallo. Lo ha reso noto la protezione civile locale. Il convoglio, che ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Portogallo, treno deraglia dopo scontro con un mezzo per la manutenzione: 2 morti e 7 feriti gravi - FlorianaMissori : RT @MediasetTgcom24: Portogallo, deraglia un treno a Soure: due morti e sette feriti #portogallo - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Portogallo, deraglia treno: 2 morti e almeno 7 feriti gravi - NewsMondo1 : Treno deraglia in Portogallo, due morti - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Portogallo, treno deraglia dopo scontro con un mezzo per la manutenzione: 2 morti e 7 feriti gravi -