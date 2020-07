Più fanno schifo più vendono: le maglie sono una miniera d’oro (anche quelle brutte) (Di venerdì 31 luglio 2020) A zig zag, a quadroni, spennellate, camouflage. Le maglie più sono strane, a volte orripilanti, più fanno schifo ai tifosi, più vendono. E sono diventate una voce fondamentale dei bilanci delle squadre di calcio. Il marketing non può prescinderne, ed è la ragione per cui ogni anno gli stilisti sfidano il buongusto per trovare l’idea bestseller: l’importante è che venda, non che piaccia a tutti. Repubblica scrive che “sebbene i dati ufficiali non vengano diffusi pubblicamente, si stima che la Juventus nel 2019 abbia venduto 1.6 milioni di maglie”. E che “l’anno scorso il Manchester United ha venduto il doppio delle maglie dei bianconeri”. I kit di gioco ... Leggi su ilnapolista

