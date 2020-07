Pannocchie cotte sul barbecue con le foglie (Di venerdì 31 luglio 2020) L’estate è sinonimo di Pannocchie, infatti in questo periodo si trovano in abbondanza, nei supermercati e sui banchi della frutta al mercato. Sono buone e ottime gustate da sole, per un break oppure come contorno di secondi piatti; che sia carne, pollo o pesce. Le Pannocchie si possono cuocere e portare in tavola in vari modi; bollite o arrostite, poi condite a piacimento con burro fuso ed erbette, oppure con aglio, sale e olio. Buone anche passate in forno, dopo averle bollite, per un ottimo finger food. Le Pannocchie cotte sul barbecue con le proprie foglie, non è una cottura arrosto, ma stufata, quasi al vapore. I chicchi di mais rimarranno belli, dorati ma cotti; il vapore acqueo che si formerà in cottura e trattenuto dalle foglie, ... Leggi su notizieora

Uno dei primi più richiesti è il Capellino che viene cotto in un brodo di pannocchie, a cui si aggiunge una crema di peperoni arrostiti, del succo di yuzu e una tartare di ricciola mentre lo ...

