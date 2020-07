Open Arms, Salvini: “C’era totale accordo con Conte. Favorire immigrazione clandestina è vero reato” (Di venerdì 31 luglio 2020) Open Arms, Salvini: “C’era totale accordo con Conte” Il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato del blocco della nave Open Arms su cui “c’era il totale accordo con il Presidente del Consiglio. Il divieto ingresso nelle acque italiane di questa nave spagnola era a firma mia, del ministro dei Trasporti Toninelli e del ministro della difesa Trenta”, le parole di Salvini ad Aria Pulita su 7 Gold. Poi sul processo per sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco dei migranti a bordo dell’Open Arms nell’agosto 2019 (ieri l’ok del Senato sull’autorizzazione ... Leggi su tpi

