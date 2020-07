Nettuno, Torre Astura scelta per una serie Tv: arriva Cattleya con una produzione di alto livello, tutte le informazioni (Di venerdì 31 luglio 2020) La splendida location di Torre Astura torna ad essere teatro di grandi produzioni televisive e cinematografiche. Dopo capolavori immortali, come “Cleopatra” del 1963 con protagonista Elizabeth Taylor, e pellicole main stream più recenti come il “Pinocchio” di Matteo Garrone, Torre Astura sarà lo scenario di una nuova serie televisiva. Nel mese di agosto inizieranno le riprese di una produzione di alto livello firmata Cattleya, che ha scelto uno dei tratti più belli e caratteristici della nostra costa. Una location di prestigio e dall’immenso valore artistico e paesaggistico, già scelto dalla maison Valentino e dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli come set per immortalare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

La torre fortificata è stata edificata dalla famiglia Frangipane nel 1193 per proteggersi dalle scorribande dei saraceni che prendevano di mira questo tratto di costa con incursioni e razzie. Proprio ...

Un video dedicato al mare e alle spiagge di Nettuno

Nettuno – “Continua il progetto di promozione turistica della Città di Nettuno. Dopo la cucina e le cantine nettunese, questa settimana spazio al mare e alle spiagge inestimabili risorse della nostra ...

La torre fortificata è stata edificata dalla famiglia Frangipane nel 1193 per proteggersi dalle scorribande dei saraceni che prendevano di mira questo tratto di costa con incursioni e razzie.