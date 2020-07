Napoli-Lazio, Inzaghi alla vigilia: “Ultimo sforzo di una stagione memorabile” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Domani abbiamo una partita importante, l’ultimo sforzo di una stagione lunghissima. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi questa stagione memorabile. Siamo riusciti a vincere un trofeo come la Supercoppa, siamo tornati in Champions, Immobile probabilmente avrà la Scarpa d’Oro e le mie 203 panchine“. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi alla vigilia di Napoli-Lazio, match valevole per l’ultima giornata di Serie A. “Mi immagino un futuro che sarà di nuovo in Champions, è un motivo di grande orgoglio. Mi dispiacerebbe se domani non dovesse andar bene, cercheremo di fare un’ottima partita contro una squadra forte – ha proseguito l’allenatore piacentino ... Leggi su sportface

