Meloni e la ricetta anti-crisi: “Mille euro sul conto e dopo le verifiche. Io come Cetto? Danno reddito di cittadinanza a Maso e pusher” (Di venerdì 31 luglio 2020) Giorgia Meloni torna all’attacco del governo. “Quando ho chiesto al governo italiano di mettere 1000 euro sul conto di chi non ce la fa, e poi si fanno le verifiche a valle, mi hanno detto che sono ‘Cetto la qualunque’, loro, che Danno il reddito di cittadinanza a Pietro Maso, a spacciatori e mafiosi”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia al margine di una manifestazione politica in Abruzzo, svelando la sua “ricetta anti-crisi”. Poi è tornata a parlare del decreto rilancio, puntando il dito contro i monopattini: “Mentre rischiamo che chiuda il 38,9% delle nostre aziende, loro che fanno? Comprano i monopattini, ma sei un ... Leggi su ilfattoquotidiano

