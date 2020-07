Lula contro Bolsonaro: «Dice di essere positivo al covid solo per far pubblicità all’idrossiclorochina» (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, per tutti semplicemente Lula, ha detto che sospetta che il presidente in carica Jair Bolsonaro abbia dichiarato il falso Dicendo di essere stato contagiato dal coronavirus per «fare pubblicità» all’idrossiclorochina. «Io credo che Bolsonaro abbia inventato di essere stato contagiato per fare pubblicità a questa medicina», ha dichiarato Luiz Inacio Lula da Silva in una videoconferenza con i giornalisti stranieri. «Non so se ha delle partecipazioni (in una società farmaceutica), ma si comporta come se fosse il capo della fabbrica che produce il farmaco», ha aggiunto. LEGGI ANCHE –> Il presidente del Brasile continua ad ... Leggi su giornalettismo

fcin1908it : Sky - Atalanta-Inter l'ultima in A della LuLa? Lautaro contro chi fa bla bla, ma sarà... - - PCasalicchio : #politica #Brasile -- Denuncia di Lula contro ingerenza USA. - davideori90 : Dopo il #golazo del gigante @RomeluLukaku9, arriva quello di #Martinez contro il #Napoli. Forza #Lula per questo fi… - SportPesa_IT : #Inter in lotta per il secondo posto. La LuLa non ai livelli di prima dello stop. Andrà meglio stasera contro il G… - lula_aseu : RT @PaterCustos: 'La guerra del Maligno contro il Signore è la sua guerra contro la famiglia, e la guerra del Maligno contro la famiglia è… -

Ultime Notizie dalla rete : Lula contro Lula contro Bolsonaro: «Dice di essere positivo al covid per far pubblicità all'idrossiclorochina» Giornalettismo.com LULA: BOLSONARO

Accuse pesantissime quelle lanciate dall’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per il quale Jair Bolsonaro avrebbe finto di essere positivo al Covid-19 per pubblicizzare la clorochina. Lu ...

Coronavirus nel mondo, restrizioni in Gran Bretagna per 4 milioni di persone. Record di casi a Tokyo

I contagi nel mondo sono 17 milioni e 300 mila, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei decessi è arrivato a 674 mila. Restano drammatici i numeri della pandemia di coron ...

Accuse pesantissime quelle lanciate dall’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per il quale Jair Bolsonaro avrebbe finto di essere positivo al Covid-19 per pubblicizzare la clorochina. Lu ...I contagi nel mondo sono 17 milioni e 300 mila, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei decessi è arrivato a 674 mila. Restano drammatici i numeri della pandemia di coron ...