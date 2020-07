London Stock Exchange conferma colloqui per vendita Borsa SpA o MTS (Di venerdì 31 luglio 2020) (TeleBorsa) – Il London Stock Exchange conferma la possibile vendita di Borsa Italiana, la società che gestisce gli scambi sulla piazza di Milano, dopo l’acquisizione avvenuta nel 2007. Lo annuncia LSE con una nota, indicando di aver avviato “discussioni esplorative” sulla vendita di MTS, il grande mercato dei titoli di stato controllato dalla società che gestisce gli scambi a Milano, o dell’intero gruppo Borsa Italiana. LSE precisa però che “non ci sono certezze” se un’operazione si concretizzerà su “una o l’altra di queste attività”. La scelta di vendere Borsa SpA, da tempo anticipata da indiscrezioni di stampa, ha a ... Leggi su quifinanza

LukeScuba : RT @MarketWall_ITA: #LSE si dichiara pronta a vendere #BorsaItaliana pur di ottenere l'ok dall'#antitrust all'acquisizione di #Refinitiv, o… - MarketWall_ITA : #LSE si dichiara pronta a vendere #BorsaItaliana pur di ottenere l'ok dall'#antitrust all'acquisizione di… - ontoxy : RT @Affaritaliani: London Stock Exchange valuta la cessione di Borsa Italiana - Affaritaliani : London Stock Exchange valuta la cessione di Borsa Italiana - newsfinanza : Borsa, il London Stock Exchange esplora la cessione Piazza Affari -

Ultime Notizie dalla rete : London Stock

Rai News

Lavorare a proposta con Cdp e pool istituzioni finanziarie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - Per Zanichelli 'la probabile dismissione totale o in parte di Borsa italiana dal London stock ...(Teleborsa) - Il London Stock Exchange conferma la possibile vendita di Borsa Italiana, la società che gestisce gli scambi sulla piazza di Milano, dopo l'acquisizione avvenuta nel 2007. Lo annuncia ...