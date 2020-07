Lanciati con successo i satelliti per telecomunicazioni russi Express-80 ed Express-103 con a bordo payload di Thales Alenia Space (Di venerdì 31 luglio 2020) I satelliti per telecomunicazioni Express-80 ed Express-103 sono stati Lanciati con successo dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan con un razzo Proton. I satelliti nascono dalla partnership tra la società russa ISS Reshetnev, che ha fornito le piattaforme H1000 e Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), che ha fornito i payload. La missione di entrambi i satelliti Express-80 e Express-103, che avrà una durata di 15 anni, fornirà telecomunicazioni mobili e fisse, TV digitale e radiodiffusione, ... Leggi su meteoweb.eu

