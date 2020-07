Lampedusa, quarantena di lusso: pronta la nave per 700 immigrati in arrivo (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – E’ pronta la nave per la quarantena degli immigrati che sbarcheranno a Lampedusa. Arriverà in Sicilia nei prossimi giorni per consentire il trasbordo dei clandestini attesi sulle coste italiane e che verranno così temporaneamente isolati per via del coronavirus. Si tratta di una nave della compagnia Grandi Navi Veloci, che si è aggiudicata il bando indetto dal governo. Verrà quasi sicuramente ormeggiata al largo dell’isola di Lampedusa e potrà ospitare fino a 700 immigrati irregolari. Per l’esattezza la nave ha a disposizione mille posti, ma alcuni saranno occupati dal personale di bordo, da quello della Croce Rossa e dalle forze dell’ordine. Oltre ai ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : Arriverà nei prossimi giorni in Sicilia una nave in grado di contenere tre le 600 e le 700 persone. Ospiterà i migr… - Krazy9Kat : RT @IlPrimatoN: Ecco il primo 'albergo galleggiante'. Un'operazione accoglienza dai costi enormi - stella6615 : RT @IlPrimatoN: Ecco il primo 'albergo galleggiante'. Un'operazione accoglienza dai costi enormi - pier2856 : Lampedusa, quarantena di lusso: pronta la nave per 700 immigrati in arrivo - MarcoDiRupoB : RT @IlPrimatoN: Ecco il primo 'albergo galleggiante'. Un'operazione accoglienza dai costi enormi -