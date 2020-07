Kaspersky e Ferrari: la sicurezza informatica su misura per un brand iconico (Di venerdì 31 luglio 2020) (Milano, 31 luglio 2020) - Kaspersky celebra il decimo anniversario della partnership strategica con Ferrari, l'iconico brand noto a livello mondiale. L'azienda di sicurezza informatica oltre ad essere sponsor ufficiale del team di Formula Uno della Scuderia Ferrari, in questi anni è diventato anche partner tecnico e fornisce la propria soluzione di sicurezza IT, completa e all'avanguardia, per proteggere l'infrastruttura aziendale di Ferrari. Per l'occasione, Kaspersky ha lanciato una campagna dedicata ai valori condivisi da entrambe le aziende: eccellenza, lavoro di squadra e passione. Dal 2010, Kaspersky - uno dei principali fornitori internazionali di sicurezza ... Leggi su iltempo

duncertain : Kaspersky celebra il decimo anniversario della partnership strategica con Scuderia Ferrari #10yearstogether… - IbiSicurezza : Kaspersky e Ferrari: la sicurezza informatica su misura per un brand iconico - datamanager_it : Kaspersky e Ferrari: la sicurezza informatica su misura per un brand iconico - AleVenneri : Buon anniversario Kaspersky e Ferrari! Quanti bei ricordi e quante esperienze fatte insieme. #10yearstogether… - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: Kaspersky e Ferrari, la sicurezza informatica su misura per un brand iconico -

Ultime Notizie dalla rete : Kaspersky Ferrari Kaspersky e Ferrari: la sicurezza informatica su misura per un brand iconico Adnkronos Kaspersky e Ferrari: la sicurezza informatica su misura per un brand iconico

Kaspersky celebra il decimo anniversario della partnership strategica con Ferrari, l'iconico brand noto a livello mondiale. L’azienda di sicurezza informatica oltre ad essere sponsor ufficiale del tea ...

Iscritto dal: Feb 2010

Rendere elettrica una macchina di 40 anni fa non è evoluzione. È marketing e, per gli amanti dei motori, mancanza di rispetto per una delle (tante) macchine che hanno fatto la storia. Credo ti sfugga ...

Kaspersky celebra il decimo anniversario della partnership strategica con Ferrari, l'iconico brand noto a livello mondiale. L’azienda di sicurezza informatica oltre ad essere sponsor ufficiale del tea ...Rendere elettrica una macchina di 40 anni fa non è evoluzione. È marketing e, per gli amanti dei motori, mancanza di rispetto per una delle (tante) macchine che hanno fatto la storia. Credo ti sfugga ...